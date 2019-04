ROMA – La pagina Instagram VeryInutilPeople ha pubblicato un video destinato a far molto discutere. Protagonisti Mila Suarez e Gennaro Lillio. I due concorrenti del Grande Fratello si sono avvicinati molto negli ultimi giorni. Nel video, infatti, Mila sembra molto preoccupata di cosa possa o non possa aver visto il pubblico: “Chissà quanti danni ci sono lì fuori”. Gennaro prova a tranquillizzarla: “Tranquilla…”. Ma la ragazza, non convinta dalle parole dall’ex di Lory Del Santo, ribatte: “Dici? Magari si vedeva qualcosa”. A questo punto, la Suarez mima un gesto con la bocca che sembra non lasciar dubbi a cosa sia successo. Così Gennaro cerca di chiudere la discussione minimizzando: “Noi non abbiamo fatto niente…ci siamo abbracciati”.

Poche ore dopo Mila Suarez ha litigato con Francesca De Andrè. Lo scontro tra le due ha avuto inizio quando hanno iniziato a parlare dell’amicizia della nuova concorrente con Alex Belli. Secondo Mila i due non sono veramente amici e ipotizza che sia stato Alex a mandarla dentro la casa per seminare contrasti raccontando delle bugie. A questo punto la De Andrè ha iniziato a inveire spiegando che non era necessario andare a chiedere la sua versione dato che dentro la casa l’ha raccontata milioni di volte e dato che non cambia è piuttosto inutile. (fonte Mediaset Play)