Grande Fratello, crisi tra Martina e Daniele: “Certe cose che ha detto…”

ROMA – Prima crisi nella casa del Grande Fratello. Martina parlando con Valentina Vignali non è stata affatto tenera nei confronti di Daniele. Dopo la colazione, Martina è stata chiara sul coinquilino, dopo aver passato la notte con lui: “Ieri sera ho fatto due chiacchiere con lui ma certe cose che mi ha detto non mi sono piaciute!”. La Vignali sottolinea come la loro sia una storia impossibile, soprattutto per la differenza d’età: “Non deve essere facile da gestire lui, ci vuole una persona grande e tu sei comunque piccoletta”.

Martina sembra essersi resa conto che Daniele è molto simile al suo ex e non vuole ricadere negli stessi errori. Al suo fianco vuole una persona che la valorizzi e la faccia sentire su un piedistallo, stanca di chi si nasconde e non si mette in gioco. Allora interviene Valentina che, dopo aver confermato le parole della ragazza, le consiglia di non pensarci troppo per evitare che comprometta il suo percorso nella casa: “Di affinità da fuori non ne vedo”. (fonte GRANDE FRATELLO)