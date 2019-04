ROMA – Che tra Daniele Dal Moro e Cristian Imparato non corra buon sangue si era capito da un pezzo. Ma ora nella casa del Grande Fratello iniziano a volare parole pesanti. Nello specifico parole omofobe che l’imprenditore veneto avrebbe utilizzato per apostrofare il vincitore di Io Canto e che hanno fatto infuriare il web.

Tutto è partito da una accesa discussione nata qualche sera fa dopo la diretta. Cristian ha ammesso di aver votato Daniele in nomination perché infastidito dal fatto che segua un’alimentazione diversa dagli altri, mangiando uova a colazione. Dal Moro è quindi sbottato a cena: “Anche se mangiassi quello che mangi tu, sarei comunque due volte più figo di te. E fai poco il gradasso con me perché, credimi, ti mangio vivo!”

Ma è mentre consolava Valentina Vignali, in preda a una crisi di pianto, che si è fatto scappare parole decisamente sgradite, tornando sulla lite con Imparato. Ecco cosa ha detto: “Queste litigate da bambini. Ieri parlavo con la checca, gli ho detto ‘ti mangio’. Chissà cosa faccio in una litigata vera! Ieri per un uovo gli ho detto ti mangio”. E la Vignali gli ha subito tappato la bocca.

Un insulto decisamente omofobo secondo i fan che seguono la diretta h24 su Twitter e che ora chiedono a gran voce alla produzione di intervenire. Chiedono espressamente la squalifica di Daniele, taggando la conduttrice Barbara D’Urso e gli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Saranno presi provvedimenti? Di sicuro l’episodio sarà oggetto di discussione nella prossima diretta, anche perché l’argomento è particolarmente caro alla D’Urso. (Fonte: Grande Fratello, Twitter)