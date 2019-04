Cristian Imparato al Grande Fratello e l'insulto a Karina Cascella

ROMA – Cristian Imparato, concorrente del Grande Fratello e cantante, si lascia andare a un commento affatto gentile nei confronti di Karina Cascella. Che l’opinionista di Domenica live e Pomeriggio 5 condotti da Barbara D’Urso non sia esattamente il massimo della simpatia è ben noto, ma le parole di Imparato sono forti: “E’ una stro*** cornutaccia napoletana”.

Un guaio per la D’Urso, che è anche la conduttrice del Grande Fratello 16. Parlando con Gennaro Lillio e Michael Terlizzi, il giovane Imparato si è lasciato andare a dei commenti sulle sue ospitate televisivi: “Sono sempre andato a parlare di estetica e molti dicevano che un cantante non dovrebbe fare questo. Ma io mi diverto, perché non avrei dovuto? Mi piace l’estetica”.

Poi ha puntato il dito contro la Cascella, che in diverse occasioni l’ha attaccato con i suoi modi “schietti”: “È una str***a cornutazza napoletana, abbiamo battibeccato. Poi sui social ti ritrovi la gente che dice che sono stato arrogante, vorrei vedere loro se si fanno mettere i piedi in testa”. Una situazione non facile per Barbara.