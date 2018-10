ROMA – Delusione per molti telespettatori al Grande Fratello Vip. Come mostrato durante la diretta di lunedì scorso, Cristiano Malgioglio è entrato nella Casa dopo l’addio per motivi familiari di Maurizio Battista.

A quanto pare, secondo quanto svelato da Alfonso Signorini, il paroliere aveva chiesto agli autori di rimanere qualche giorno nel programma, ma la produzione non ha accettato. Signorini ha spiegato che la produzione ha apertamente voluto evitare una sorta di “dejavu”, visto che Malgioglio è stato un grande protagonista dello scorso anno.

Malgioglio può però ritenersi soddisfatto perché nell’ultimo anno ha rilanciato la sua popolarità. L’esperienza al Grande Fratello Vip è stata infatti un trampolino anche dal punto di vista della sua professione principale: la musica. Non solo, all’interno della Casa nell’ultima edizione ha svolto la funzione di “guru”, vero e proprio punto di riferimento per i concorrenti più giovani che lo trattavano con riverenza e rispetto, consci del suo passato e del fatto che rispetto a tanti di loro è un vip vero.

Malgioglio è entrato nella Casa e ci è rimasto il tempo della quarta puntata, che fra l’altro ha deluso dal punto di vista degli ascolti. Malgioglio ha solo potuto “rimproverare” gli attuali inquilini e discutere con Ivan Cattaneo, accusato di imitarlo.