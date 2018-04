ROMA – Grandi novità per Barbara D’Urso che ha sfoderato un altro asso nella manica per la sua prossima avventura al Grande Fratello.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Dopo un intenso corteggiamento, la regina di Canale 5 è riuscita infatti ad assicurarsi non solo la presenza di Cristiano Malgioglio, ma anche a strapparlo alla Rai. Lo showman che è stato già protagonista del reality in salsa vip con i suoi irresistibili tormentoni, sarà al fianco della D’Urso come opinionista.

Dall’altro lato però ha dovuto dire di no ad Amadeus che aveva pensato di inserirlo nel suo prossimo show su RaiUno. E ora Barbara D’Urso è determinata a sfruttare in tutti i modi il suo talento: ecco perché nella prima settimana Malgioglio sarà infiltrato speciale nella casa più spiata d’Italia.