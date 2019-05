ROMA – Cristiano Malgioglio entra nello studio del Grande Fratello e deride Pamela Prati, protagonista dell’ormai chiacchieratissimo (finto?) matrimonio con Marc Caltagirone.

Il noto paroliere e cantante entra in studio vestito da sposa. L’opinionista risponde a Barbara D’Urso sottolineando di essersi vestito così perché si deve sposare con Mark Caltagirone.

Cristiano dice poi a Barbara D’Urso di avere in mano una foto del volto di Mark. La conduttrice si avvicina e scopre che Malgioglio non ha niente in mano. L’opinionista risponde alla D’Urso dicendo: “Appunto, non esiste”.

Il riferimento è alla vicenda legata alla showgirl del Bagaglino e al suo matrimonio che si doveva svolgere lo scorso 8 maggio. Caltagirone aveva addirittura parlato in diretta a Live non è la D’Urso in collegamento telefonico, ma poi alla fine le nozze non ci sono state.

In queste ore arriva intanto la dichiarazione dell’imprenditore Cosimo Merolla, un amico di Fabrizio Corona, che spezza una lancia in favore di Pamela Prati: “Mark Caltagirone esiste, siamo soci in affari”.

Merolla ha raccontato di essere stato contattato su Instagram da un uomo che diceva di essere il compagno di Pamela Prati: “Mi disse ‘Ti propongo una cosa: vorresti fare un brand insieme a me? Io farò una cosa che parlerà tutta l’Italia’, mi disse tu questo nome te lo ricorderai, dopo una settimane mi chiese di raggiungerlo a Genzano”.

Fonte: Grande Fratello