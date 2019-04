ROMA – C’è già un concorrente che rischia la squalifica dal Grande Fratello a causa di un insulto omofobo. Si tratta di Daniele Dal Moro che dopo la diretta della terza puntata del reality aveva già avuto una lite con Cristian Imparato, che ha fatto coming out proprio nella casa. Dal Moro stava parlando con Valentina Vignali quando, per cercare di consolare la coinquilina ha fatto accenno alle liti già scoppiate nella casa, in particolare allo scontro che aveva avuto con Imparato.

“Quando ci sono le litigate serie dobbiamo esserci. Queste litigate da bambini. Ieri parlavo con la checca, gli ho detto ‘ti mangio’. Chissà cosa faccio in una litigata vera! Ieri per un uovo gli ho detto ‘ti mangio’”. Per quanto Daniele non abbia mostrato alcuna preoccupazione per la frase infelice, Valentina ha cercato di correre immediatamente ai ripari. La cestista ha cercato di chiudere la bocca al suo amico, ma Daniele ha proseguito. Dal Moro ha ribadito di voler nominare l’ex bambino prodigio di ‘Io Canto’ perché, secondo lui, sarebbe poco intelligente.

Parole che però non sono sfuggite al pubblico, che subito si è scagliato contro di lui sui social chiedendone a la squalifica. Dopo la frase infatti, sul web è stato pubblicato un video che inchioda il concorrente veneto. (fonte MEDIASET PLAY)