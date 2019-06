ROMA – Daniele Dal Moro ha perso al televoto con Martina Nasoni ed esce dalla casa del Grande Fratello. Martina,invece, continua la sua corsa verso la vittoria dove sfiderà il finalista Enrico Contarin.

Proprio mentre il televoto lampo tra Daniele e Martina avanza, la conduttrice Barbara D’Urso ha accolto in studio Gennaro che è stato appena eliminato. Per Cristiano Malgioglio, a pesare sul ragazzo è stato il flirt con Francesca De Andrè. L’opinionista e cantautore ha detto: “Francesca, purtroppo per colpa tua hanno buttato fuori questo ragazzo”. Barbara subito frena: “Non è vero”. Malgioglio replica: “Voglio proprio vedere quanto durerà la vostra storia”.

Intanto in studio è entrata la mamma di Gennaro, che si dice molto orgogliosa del figlio: “Sei molto pulito”. Tra loro scatta un abbraccio. La mamma di Lillio non è l’unica in studio, anche per Daniele infatti arriva la madre e al momento del freeze entra anche il padre nella casa del reality show. Un momento emozionante prima dell’eliminazione, con il televoto che manda a casa Daniele Dal Moro con l’81% dei voti.