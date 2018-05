ROMA – Non ha potuto neppure salutare i suoi compagni di avventura, in particolare Lucia. Per Danilo Aquino il Grande Fratello finisce qui: eliminato al televoto in semifinale.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ uscito col 35% delle preferenze. Salvi Lucia Orlando, Veronica Satti, Filippo Contri e Alberto Mezzetti.

La sfida finale è stata tra Danilo e Filippo e il verdetto è arrivato dopo aver separato i due ragazzi che hanno ascoltato la decisione ognuno lontano dall’altro e dai compagni, ma soprattutto da Lucia, con cui entrambi hanno instaurato un legame speciale.

“Ho trovato persone belle sono certo che comunque andrà ci ritroveremo”, ha detto Filippo. “Ho sbagliato con Filippo. Mi ero fatto dei pregiudizi su di lui, ma è una persona meravigliosa”, ha invece confessato Danilo. Decisione crudele per Lucia che ha dovuto scegliere chi dei due salutare per l’ultima volta: ha scelto Filippo (poi salvato dal verdetto): “So che Danilo capirà”, ha detto.

In studio ad attendere Danilo c’è come sempre Barbara D’Urso, ma per lui l’accoglienza non è tutta rose e fiori. Lucia Bramieri è molto arrabbiata con lui e si lancia subito in una ramanzina:

“Avevamo poca simpatia reciproca, ma hai fatto troppo battute sgradevoli nei miei confronti, e soprattutto non ho digerito la frase ‘dacci da bere così mi ubriaco e mi infilo la Bramier’, perché le donne vanno amate, corteggiate, e rispettate e non da ubriachi, perché io non sono uno spiedino. Impara a parlare in un altro modo alle donne”.

La replica di Danilo: “Io so di aver fatto una battuta fuori luogo, adesso le do del lei, perché oltre le mie scuse io non so cosa dirle. Ho esagerato, io non sono perfetto”.