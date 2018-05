ROMA – Per un istante deve essersi dimenticato di essere circondato da telecamere. Così Danilo Aquino ha pensato di raccontare di fronte a tutta Italia un imbarazzante segreto sulla sua vita sessuale.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Si erano da poco spente le luci nella casa del Grande Fratello, quando Danilo ha raccontato in diretta tv di essere stato a letto con un’amica di sua madre in passato.

“Ragazzi questa cosa resta tra noi vero, non è che ci riprendono?”, si è sincerato coi presenti a microfoni ancora accesi. “No, hanno spento le luci nelle camere, quindi è staccato. Mica registreranno questa cosa per mandarla in onda martedì? Altrimenti ci avrebbero richiamato”, continua ignaro.

Poi si è lasciato andare al racconto hot: “Va be questa cosa non la sa nessuno, se la sa mio padre mi ammazza: ho fatto s**o con un’amica di mia mamma, aveva la sua età”, ha detto Danilo, mettendo nei guai anche la mamma: è stata infatti proprio lei a sorprenderli. “Lei ci ha sgamato a letto insieme… non potete capì…”