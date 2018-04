ROMA – Nella casa del Grande Fratello c’è stato un momento di grande imbarazzo quando uno dei coinquilini, Danilo, si è alzato chiedendo un minuto di silenzio, perché aveva da fare una dichiarazione importante.

Danilo ha quindi confessato di aver girato film per adulti. Lucia Bramieri lo ha subito canzonato: “Tu i film hard? Dalle mani non si direbbe proprio!”.

E infatti quella di Danilo era solo uno scherzo, utile però ad aprire il dibattito nella casa su chi sarebbe disposto ad apparire in un film per adulti. Non poteva mancare il contributo alla discussione di Simone Coccia Colaiuta: “Io lo farei davvero, giuro. Se non fossi fidanzato lo farei, per un bello stipendio subito”.