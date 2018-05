ROMA – Pensava che le telecamere del Grande Fratello fossero spente, per la pausa nelle riprese e nella diretta che va dalle due di notte alle 10 di mattina, ma così non era. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E Danilo si è ritrovato a raccontare ai telespettatori alcuni aneddoti bollenti della propria vita.

“Ragazzi questa cosa resta tra noi vero, non è che ci riprendono?”, ha chiesto sospettoso il concorrente romano, prima di autoconvincersi di essere al sicuro. Quindi si è confidato: “Va be questa cosa non la sa nessuno, se la sa mio padre mi ammazza: ho fatto se*** con un’amica di mia mamma, aveva la sua età e lei ci ha sgamato”.

Peccato per Danilo che le telecamere del Grande Fratello fossero accesse e abbiano ripreso la confidenza, che è subito rimbalzata sul web.