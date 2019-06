ROMA – Questa edizione del “Grande Fratello” non poteva che chiudersi con una furiosa lite in diretta tra Francesca De Andrè e Taylor Mega. E tutto avviene davanti a un incredulo Gennaro che prima cerca di riportare la calma tra le due e poi… e poi semplicemente si arrende e si mette in disparte disarmato.

“Tu sei famosa – dice la De Andrè a Taylor Mega – perché cambi gli uomini come cambi le mutande”.

“Ma tu sei venuta al Grande Fratello per farti odiare? – risponde Taylor Mega – Non ti sei fatta nemmeno una domanda su quello che ti ha detto Malgioglio. Fuori non ti sopporta nessuno e ho cercato di fartelo capire in tutti i modi. Io sono entrata per portare dei messaggi positivi. Gennaro non mi interessa,io gioco in un altro campionato”.

“Hai finito? – urla la De Andrè – Fai la tua sculettata e vai fuori, hai due neuroni che sbattono, sei una persona insicura e sola, mascherati dietro i tuoi champagne e barchette”.

“L’Italia ne ha piene le p**le di te – sbotta Taylor – Ma ti sei vista e mi hai vista? Vacci piano con gli insulti”.

“Sai che cosa me ne frega se tutta l’Italia mi odia?” continua la De Andrè.

“La potete smettere? – prova a inserirsi Gennaro – datevi la mano, è brutto vedere due donne che urlano così”. Ma tutto è inutile. A interrompere la lite, dopo qualche minuto, è Barbara d’Urso che chiede a Gennaro di accompagnare fuori dal salotto Taylor Mega.

Fonte: Grande Fratello.