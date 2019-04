ROMA – Francesca e Fabrizia De Andrè stasera, lunedì 15 aprile, entreranno nella casa del “Grande Fratello”. Forse. Come forse? Già perché sembra che il padre, Cristiano, che con le figlie ha e ha avuto un rapporto che possiamo definire complicato, abbia diffidato Francesca e Fabrizia ad entrare.

Lo racconta il settimanale “Tv, Sorrisi e Canzoni”:

“A poche ore della loro entrata nella ‘Casa più spiata d’Italia’, in programma per la seconda puntata del Grande Fratello 16, lunedì 15 aprile su Canale 5 – scrive il settimanale -, le sorelle Francesca e Fabrizia De André, nipoti del grande Faber, già fanno notizia: hanno infatti ricevuto una vera e propria diffida legale da parte del padre, Cristiano De André, affinché non entrino nella Casa per diffamarlo, dice, con le accuse e le storie sulla loro difficile relazione, più volte raccontate dalle due giovani donne in varie trasmissioni”.

Ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati ma, sempre secondo Tv Sorrisi e Canzoni, le due ragazze sarebbero già arrivate a Roma, e si troverebbero in un hotel di Cinecittà, dove si trova appunto la Casa del Grande Fratello. Non resta che aspettare. Fonte: Tv, Sorrisi e Canzoni.