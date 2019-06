ROMA – Francesca De Andrè è gelosa di Taylor Mega? Lei in diretta nega: “No, assolutamente – dice la De Andrè – Io e Gennaro abbiamo parlato di altro. Non abbiamo parlato di Taylor Mega. Non è proprio così”.

“Ma tu non hai detto che Gennaro aveva la bava alla bocca?” chiede Barbara d’Urso. “L’ho spiegato anche in confessionale – risponde la De Andrè – Gennaro stava cercando di dirmi una cosa ma non ci riusciva e allora io mi sono innervosita”.

“Non ho mai sbavato per nessuno – dice Gennaro – Non è andata così”.

“Secondo me – dice Taylor Mega – se lei prova un sentimento per Gennaro si dovrebbe lasciare andare. Non dovrebbe pensare a chi sta fuori. La gelosia ci sta. E’ un sentimento normale”.

“Io da Gennaro ho tutte le attenzioni – dice la De Andrè – E non sono gelosa”.

Fonte: Grande Fratello.