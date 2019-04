ROMA – La puntata del Grande Fratello in diretta non è andata in onda lunedì 22 aprile, ma è stata rinviata a martedì 23 aprile. Una decisione di cui i concorrenti del reality show non erano al corrente e così la sera di quella che avrebbe dovuto essere la diretta la conduttrice Barbara D’Urso è entrata nella casa per annunciarlo. I ragazzi si erano già vestiti e truccati e così la D’Urso dopo l’annuncio consiglia: “Che vi frega, fate una festa”.

La D’Urso ha pubblicato anche sul suo account Instagram il collegamento avuto coi ragazzi nella casa del Grande Fratello 2019 per annunciare che la diretta, per cui si stavano preparando, non ci sarebbe stata: “Ciao Ragazzi ma vi state ancora truccando? ma non siete pronti (i concorrenti si stavano preparando per la diretta ndr), correte nel salone. Volevo dirvi che siamo super seguiti, abbiamo un grande successo, siete i miei ragazzi guai a chi vi tocca. Ma oggi che giorno è? E’ Pasquetta? A ma è lunedì, ma io sono qui struccata e in tuta a fare le prove, come tutti i giorni che precedono la diretta. Ma non mi dite che non vi hanno avvertito che stasera non c’è la diretta ma è domani sera? Ve lo giuro, ma il gf è così cattivo e non vi ha detto niente?”.

A replicare alla conduttrice è stata Ambra Lombardo: “Ma noi nominati abbiamo fatto anche le valige”. E la D’Urso scherzando ha risposto: “Pensa che culo, avete altre 24 ore per stare in casa. Vabbè ma che vi frega, fate una festa”.