ROMA – Grande Fratello ancora nella bufera. Questa volta per un errore della produzione, che [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] ha mandato in onda una scena che non doveva mandare in onda.

Protagonista è la bella Alessia già protagonista di uno svenimento: si era sentita male ed era stata portata via in ambulanza.

Ora invece sono andate in onda delle immagini “private” che hanno ripreso la concorrente mentre stava tranquilla in bagno. La produzione di “Grande Fratello” si è poi scusata per quanto accaduto, sia col pubblico a casa, sia con la diretta interessata (clicca qui per vedere le immagini).