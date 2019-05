Dori Ghezzi contro Francesca De André al Grande Fratello

ROMA – Dori Ghezzi non è felice delle sceneggiate di cui Francesca De Andrè si è resa protagonista al Grande Fratello 16 e durante una intervista ha rivelato: “Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo”.

La vedova del cantautore ha parlato per la prima in una intervista della situazione della nipote Francesca, che si trova nella casa del reality show: “Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati”.

Durante l’ultima diretta a tirare in ballo Fabrizio De André era stato Cristiano Malgioglio, tanto da litigare con la concorrente. Prima che iniziasse il programma anche il padre, Cristiano, aveva diffidato le figlie dall’entrare nella casa per diffamarlo.