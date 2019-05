ROMA – Cristian Imparato è stato eliminato dal Grande Fratello, mentre Jessica Mazzoli ha fatto sapere che non rientrerà nella Casa. Invece Guendalina rimarrà ancora per una settimana, con la missione segreta di far innamorare Enrico (gli altri ragazzi non sanno che lei non è in realtà una concorrente). Kikò si è salvato al televoto con Cristian Imparato, Mila Suarez, Martina ed Erica sono le tre concorrenti che rischiano l’eliminazione in vista della prossima settimana.

Jessica Mazzoli ha annunciato, dopo il malore, di non poter rientrare nella Casa: “Sebbene io mi senta bene e abbia ricevuto il benestare dei medici, lungaggini burocratiche non mi consentono di rientrare in gioco. Mi spiace molto perché sento di avere lasciato un percorso a metà”. L’ex compagna di Morgan saluta i compagni e li lascia con un monito: “Settimana prossima dirò di essermi innamorata di Daniele per poter rientrare nella Casa”.

Nella Casa c’è anche un triangolo che coinvolge Martina, Daniele e Valentina. La cestista: “Ho un bellissimo feeling con lui; da una parte penso che lui possa essere la mia versione maschile. Sono molto affettuosa, ma nelle mie intenzioni non c’era malizia e loro lo sanno”. Martina, conferma le parole di Valentina: “Non conoscendola alcune cose potevano essere fraintese, ma abbiamo chiarito”.

Barbara D’Urso ha festeggiato il suo compleanno in diretta, e in esclusiva viene proposto il video della versione 2019 di “Dolceamaro”, storica hit di Cristiano Malgioglio con la voce della stessa Barbara d’Urso. (fonte GRANDE FRATELLO)