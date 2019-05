Francesca De André tradita dal suo fidanzato con Rosy Zamboni?

ROMA – Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha parlato dei rumors riguardo alla possibile relazione del fidanzato di Francesca De Andrè, l’imprenditore toscano Giorgio Tambellini, con un’altra donna. A rivelare l’identità dell’amante ci ha pensato il settimanale Oggi. Si tratterebbe di Rosy Zamboni, influencer e modella, già nota al gossip per le sue precedenti relazioni i calciatori Mohammed Fares e Moise Kean.

Secondo il settimanale di gossip, tra Giorgio Tambellini e Rosy Zamboni sarebbe nata una tenera amicizia e si dice che siano molto complici. Si sussurra anche che la influencer passi lunghe ore nella casa milanese in cui Giorgio e la De André convivono e che i due infatti siano stati avvistati più volte insieme a cena in pieno centro e in un paio di locali notturni.

Cosa succederà quando Francesca De André verrà a sapere delle foto del suo fidanzato? Intanto nella Casa del Grande Fratello Gennaro Lillio ha mostrato un certo interesse per Francesca e chissà se da questo scoop trarrà qualche vantaggio. (fonte OGGI)