ROMA – C’è anche la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, tra i concorrenti del Grande Fratello 16. Serena Rutelli, 29 anni, professione estetista, lunedì prossimo entrerà nella casa più spiata d’Italia. Non senza le rimostranze di mamma e papà. “Ho cercato di sconsigliarla – ha spiegato l’ex sindaco di Roma – ma mi sono dovuto arrendere perché è un sogno di Serena da quando è stata adottata ed è entrata a far parte della nostra famiglia, circa venti anni fa”.

Serena è stata adottata quando era piccolissima, a 7 anni insieme alla sorella. Nel suo video di presentazione racconta: “Sono stata lasciata in casa famiglia con mia sorella da mio padre biologico. Il giorno più bello della mia vita è quando sono arrivati i miei genitori e ci hanno adottato. Ho due genitori secchioni, ma io non sono così, faccio l’estetista. Mio padre è coccolone, mia madre è più seria, bacchettona. Da quando ho 19 anni voglio fare il GF, quest’anno mamma e papà si sono rassegnati”.

Nel cast della nuova edizione targata Barbara D’Urso anche Ivana Icardi, sorella di Mauro, che non parla col fratello da quando lui ha sposato Wanda Nara; Ambra, professoressa e modella; Cristian Imparato, vincitore della prima edizione del talent per bambini Io canto; Kikò, ex marito di Tina Cipollari; il farmacista Alberico Lemme, famoso per le sue diete controverse. (Fonte: Grande Fratello)