ROMA – L'associazione per la difesa degli animali Aidaa ha presentato una denuncia querela per richiedere il sequestro del dobermann di Filippo Contri, concorrente del Grande Fratello.

L’inquilino della casa del reality show ha più volte ammesso di aver picchiato il suo cane e di avergli tagliato le orecchie, una pratica vietata, e così l’associazione animalista dopo le sue dichiarazioni che i cani “vanno educati a calci” ha deciso di intervenire.

Ad annunciare la presentazione della denuncia querela è Lorenzo Croce, il presidente nazionale Aidaa, ha inviato una lettera alla Asl veterinaria competente per chiedere conto delle dichiarazioni fatte in televisione da Filippo Contri sui presunti maltrattamenti al suo stesso cane e in cui si chiede che si proceda al controllo veterinario coatto delle condizioni di salute del cane in questione al quale è stato praticato illegalmente il taglio delle orecchie a detta dello stesso Filippo Contri.