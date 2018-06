ROMA – Filippo Contri del Grande Fratello sarebbe stato beccato con una donna che non è la sua Lucia Orlando. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questa l’indiscrezione lanciata da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale di gossip Nuovo, in diretta a Mattino Cinque. Una vera e propria doccia gelata per Lucia che è apparsa decisamente spaventata.

Sia Lucia che Signoretti erano ospiti di Federica Panicucci a Mattino Cinque e il direttore di Nuovo ha raccontato di essere in possesso di alcune foto che ritraggono Filippo mentre coccola un’altra donna, foto scattate mentre Lucia era ancora nella casa del Grande Fratello:

“Ho delle foto di Filippo che non ti piaceranno tanto, immagini di lui che coccola un’altra donna. Mi sono arrivate delle foto di Filippo con una ragazza che gli si avvinghia al collo e gli tocca i capelli. Non è una fan, è una che conoscono bene e può sembrare che ci sia un bacio”.

Lucia non è certo apparsa contenta di questa rivelazione e dopo la doccia gelata ha trovato la forza di dire semplicemente: “Aspetteremo mercoledì”, cioè l’uscita della rivista Nuovo prevista per la prossima settimana.