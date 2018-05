ROMA – Coppia in crisi al Grande Fratello: Filippo Contri e Lucia Orlando si sono lasciati. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo hanno fatto dopo un confronto avvenuto a bordo piscina, lontano dagli altri inquilini ma sempre sotto le telecamere.

“Mi sento veramente impotente – ha detto Filippo alla giovane commessa romana in lacrime – Mi fa male vederti pensierosa e non sentirmi protagonista o partecipe dei tuoi stati d’animo. Ci abbiamo provato, è stato molto bello, però le cose non si possono inseguire, si devono attrarre specialmente all’inizio”.

Lucia ha solo ascoltato le parole di Filippo, senza dire nulla, ma questa mattina si è isolata da tutti.

“La prima cosa che mi fa male è vederti combattuta e non poter cambiare questa situazione. Non fa nulla perché se una cosa non deve andare non deve andare. Se questi ostacoli sono più forti di quello che sta nascendo o che c’è, è giusto rispettarli. Non mi va che tu faccia finta di mandare giù il rospo per poi tornare ai tuoi pensieri iniziali. Per quanto 35 giorni siano pochi, noi sappiamo che sono tanti. È giusto che si prendano due vie diverse. Adesso se ci abbracciamo e facciamo finta di niente. Tu non devi stare male, questa è la tua esperienza. Basta”.