ROMA – La finale del Grande Fratello è in onda la sera del 10 giugno. La prima eliminata dal televoto è stata Erica Piamonte, che ha lasciato subito la casa del reality show. Per l’ultima puntata in casa sono entrati anche Taylor Mega, Bobby Solo e la figlia Veronica. In collegamento al pc, invece, un misterioso Mark Caltagirone.

Il finto Mark Caltagirone era in realtà l’opinionista Cristiano Malgioglio. Intanto nella casa è entrata Taylor Mega, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi per un confronto con Gennaro Lillio e Francesca De André. L’opinionista Iva Zanicchi ha ironizzato sul bacio tra i due: “Lui gli ha fatto una perlustrazione alle tonsille”.

Lo scontro tra Francesca e Taylor non è mancato, con Gennaro che ha osservato dal confessionale la lite tra le due rivali. “Se sei sola ci sarà un perché”, dice Francesca alla Mega, che replica: “Tutta Italia ti odia. Non ti sopporta nessuno”. E Francesca: “Ti sei messa contro una col cervello”. Ma Taylor rincara: “Sono due mesi che parli, l’Italia ne ha piena le palle di te”. Interviene Gennaro: “Dai basta, non è bello”.

Barbara D’Urso ha così deciso di riportare l’ordine, bacchettando Taylor perché “non è vero che tutta Italia odia Francesca”, mentre a Malgioglio fa tanto pena Gennaro per essersi ‘invaghito’ di una come la De Andrè. Infine arriva il momento del televoto, che sancisce l’uscita di Erica Piamonte dalla casa del reality show.