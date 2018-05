ROMA – Ritrasloco al lunedì per Barbara D’Urso e il suo Grande Fratello che per la finale ha previsto l’ennesimo cambio di palinsesto. Tutta colpa del Wind Music Awards, in onda su RaiUno, dall’Arena di Verona, proprio martedì 5 giugno, con Vanessa Incontrada e Carlo Conti.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per evitare lo scontro diretto sugli ascolti, Carmelita si è vista costretta ad anticipare la finalissima del suo Gf a lunedì 4 giugno.

Del resto, è cosa nota, la Incontrada è tra le donne più temute della tv: dopo aver battuto con la fiction Capitano Maria il Grande Fratello, in casa Mediaset hanno deciso di darsela a gambe. Come scrive Davide Maggio, la prossima settimana il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso anticiperà dunque il suo epilogo a lunedì 4 giugno.

Resta invece confermata la puntata di martedì 29 maggio, quando scopriremo chi raggiungerà Simone Coccia Colaiuta, primo finalista, nell’ultima puntata.