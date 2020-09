Flavia Vento piange nella Casa del Grande Fratello. La showgirl racconta: “Mi mancano i miei 7 cani. Sto sempre con loro”.

Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento pensa ai suoi 7 cani e piange nel giardino della Casa. E’ il suo primo pianto da quando il reality show è iniziato.

Matilde Brandi prova a consolarla ma la Vento è incontenibile. “Sento che Larry, uno dei miei cani, mi vuole e sta male”. ù

“Non li ho mai lasciati un’ora, sento che hanno bisogno di me”.

Flavia Vento, i cani con il dog-sitter

La Vento spiega che i cani conoscono il dog-sitter.

Lei però sbotta: “A mia mamma non importa nulla”. Poi spiega agli inquilini che il suo sfogo le serve per trovare un po’ di pace.

I cani vivono in simbiosi con la showgirl. Che spiega: “Li porto al parco tutti i giorni alle 6.30! Sto sempre con loro, è quasi un lavoro. Stanotte ho sentito come un richiamo”.

La Brandi prova a sdrammatizzare: “Pensa alle mie figlie come sono felici che sono via”.

Signorini, cast tosto al Gf Vip, valutati 200 concorrenti

E’ il cast fatto di personaggi che piacciono a me, ne abbiamo valutati tra i 150 e i 200, e sono quelli che non lo fanno per soldi o come un lavoro qualsiasi, i concorrenti peggiori, ma perché hanno voglia di reinventarsi e mettersi in gioco”.

A dirlo all’Ansa prima dell’inizio di questa quinta edizione è Alfonso Signorini, il direttore di Chi nonché conduttore di questa quinta edizione.

“Dopo l’edizione scorsa portata avanti in quella inquietante situazione – ha aggiunto Signorini riferendosi al Gf Vip che è andato in onda da gennaio ad aprile trovandosi in piena pandemia da coronavirus – mi dico che non può accadere nulla di peggio”.



Severe e rigide le misure di prevenzione sanitaria, dai test anticovid a cui sono sottoposti concorrenti ed ospiti, fino alla riduzione del pubblico in studio.

“Sì, grande attenzione e senso di responsabilità alle misure di sicurezza e alle precauzioni necessarie: vengono prima di qualsiasi esigenza televisiva”, ha detto Signorini (fonte: Ansa, TgCom).