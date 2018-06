ROMA – Floriana ammette: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Matteo Gentili non mi ha offeso. Matteo Gentili, uno dei 5 finalisti del reality di Canale 5, era finito nell’occhio del ciclone perché durante l’ultima puntata avrebbe insultato pesantemente un’ospite della Casa del Grande Fratello: Floriana.

In collegamento a Mattino 5 Floriana Secondi, dopo la sua apparizione in puntata, aveva raccontato: “Matteo che per voi è tanto serio e gentile, martedì sera mi ha offeso. Su Canale 5 c’era la pubblicità, gli spettatori si sono spostati su Mediset Extra e si è sentito che ha fatto apprezzamenti molto volgari su di me, cose del tipo ‘Quanto è brutta, non me la porterei mai a letto, nemmeno se mi pagassero’. Ha usato termini molto dispregiativi non solo verso di me ma anche verso Elena Morali. È un bambino, ma come si permette?”.

E quando Federica Panicucci le avrebbe chiesto di essere più precisa, Floriana aveva aggiunto: “Su Instagram mi hanno riferito di volgarità pesanti, che non ero bella e non mi avrebbe mai sc***o. Anche su Elena ha detto che non è il suo tipo. Un attacco senza motivo”.

Floriana poi, sempre su Instagram, ha chiesto scusa a Matteo Gentili:

“Mi sento in dovere di dire che se le segnalazioni che ho ricevuto riguardo lo spiacevole commento addebitatomi da Matteo sono false (e sto facendo indagare dalle telecamere del grande fratello) sono pronta a chiedere scusa pubblicamente a Matteo Gentili e continuare a pensare bene di lui”.