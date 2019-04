ROMA – Francesca Brambilla potrebbe presto entrare nella Casa del Grande Fratello 16 per un confronto diretto con Valentina Vignali e chiarire una volta per tutte il suo ruolo, se c’è stato, nella fine della relazione tra la Vignali e il collega cestista Stefano Laudoni.

Da quando il reality show Mediaset è iniziato le voci sul possibile tradimento dell’ex della Vignali, Stefano Laudoni, con la Brambilla si rincorrono, avvalorate anche da alcune frecciatine lanciate proprio dalla cestista nei confronti della modella e influencer, nota soprattutto come la “Bona Sorte” di Avanti un altro!

In particolare, durante la seconda diretta del Grande Fratello la Vignali ha fatto esplicitamente il nome della Brambilla parlando di un presunto tradimento dell’ex. E l’influencer ha subito ricevuto moltissime critiche sul web.

Fino ad ora Brambilla non ha risposto alle accuse, non ha nemmeno lanciato stoccate all’ex di Laudoni. Ma secondo diversi siti di gossip potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello per dire la sua.

Per dare un ulteriore colpo di grazia alla ormai ex “rivale”, Vignali ha anche liquidato il flirt tra il suo ex e la Brambilla come una cosa “durata tre settimane”. Insomma, la tensione è palpabile. Bisognerà vedere adesso cosa deciderà Barbara D’Urso. (Fonte: Il Grande Fratello)