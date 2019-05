Grande Fratello, Francesca De Andrè: "Voglio spegnermi..."

ROMA – “Dovevo fare una perizia psichiatrica. Voglio spegnermi”. Queste le parole choc di Francesca De Andrè al Grande Fratello Vip. La scorsa notte, la figlia di Cristiano De Andrè sarebbe stata protagonista di uno sfogo disperato durante il quale ha raccontato dettagli molto intimi della sua vita.

Francesca De Andrè avrebbe raccontato a Kikò Nalli di avere una perizia psichiatrica da fare e che il suo ex Giorgio Tambellini era a conoscenza di tutto. “Per questo ti dico che lui sa tante cose di me. Ha sentito, ha letto che io avevo una perizia psichiatrica da fare”. Poi si è lasciata andare a un pianto disperato: “Mi sento un mostro. Che vita di m***. Voglio spegnermi. Che brutta sono”.

Alla fine Francesca De Andrè se l’è presa con Gennaro che secondo lei non prenderebbe mai una posizione: “Perché? Non me ne frega un c***. Mi giro ed è sparito. Vieni o non vieni a prendermi. Sai che per me le vie di mezzo non esistono”. (Fonte Grande Fratello).