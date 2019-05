ROMA – Il marchio di moda Alviero Rodriguez presenta il conto a Francesca De André. La nipote del celebre cantautore genovese è tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, seppure in negativo.

E’ stata accusata di bullismo e di razzismo. Le volgarità con cui ha ricoperto di insulti Rosi Zamboni, paparazzata insieme al fidanzato Giorgio Tambellini, e gli insulti a Mila Suarez, apostrofata come “scimmia” per via delle sue origini marocchine, hanno fatto indignare tutta Italia. Ma per lei non è arrivato alcun provvedimento. Solo una strigliatina in diretta da Cristiano Malgioglio che le ha detto: “Se tuo nonno ti ascoltasse si rivolterebbe nella tomba”.

Ora però sono gli sponsor a castigarla. Il primo è il marchio Alviero Rodriguez che, non più tardi di qualche giorno fa pubblicava alcune immagini di Francesca che sfoggiava un loro capo nella casa più spiata d’Italia. Oggi però la casa di moda condanna duramente gli atteggiamenti della De André.

In un duro post su Facebook il marchio fa sapere: “A seguito di segnalazioni ci teniamo a precisare che tutto il team di Alviero Rodriguez si dissocia dai comportamenti della Signora Francesca De André. Siamo stati felici di ringraziarla, pubblicando un video che la ritrae con un nostro completo come facciamo con le persone che scelgono di acquistare articoli del nostro brand. Da sempre utilizziamo la comunicazione come strumento principale per combattere razzismi ed ogni tipo di diversità. Crediamo fortemente nei giudizi costruttivi e non negli insulti gratuiti”.