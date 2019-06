ROMA – Francesca De André a rischio squalifica dal Grande Fratello? La nipote di Fabrizio De André è sotto accusa sul web per una presunta bestemmia.

In realtà non è chiaro se abbia davvero bestemmiato: nel filmato le parole non sono scandite molto chiaramente. Eppure quelle parole contro Cristiano Malgioglio, reo di aver nuovamente difeso la nonna di Francesca, Dori Ghezzi, sembrerebbero proprio quello.

Nel filmato si sente la giovane dire: “Cristiano parla della mia famiglia…”. Proprio dopo queste parole, la presunta bestemmia. E sui social si sono scatenati i telesepettatori, che chiedono che Francesca De André venga squalificata.

Francesca De André è sempre più discussa e isolata anche all’interno della casa. Negli ultimi giorni ha anche litigato pesantemente con Gennaro. In particolare lunedì 3 giugno la De Andrè, durante la diretta, ha avuto parole molto dure nei confronti del modella napoletano.

“Io per due mesi ti ho portato in alto e ti ho tutelato – ha detto Gennaro – ma tu pensi solo a te stessa. Non voglio passare per scemo per colpa tua, siamo su due onde diverse”, le ha detto lui, che ha negato, durante la diretta, le scenate della De André seguite all’ingresso dell’influencer Taylor Mega, di cui lei in realtà era molto gelosa. Il litigio è stato veramente duro tanto che la De Andrè ha anche minacciato di andarsene. Ma adesso, dopo quella presunta bestemmia, la nipotina del Faber potrebbe essere direttamente squalificata. (Fonte: Il Grande Fratello)