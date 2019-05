ROMA – Daniele Interrante è entrato nella casa del Grande Fratello nella puntata di ieri sera, lunedì 6 maggio. Da quando Francesca De André e Guendalina Canessa sono diventate amiche, infatti, hanno spesso parlato dei suoi lati caratteriali che non approvano. L’ex tronista ha avuto un confronto con entrambe e poi ha ironizzato: “Melissa Satta mi aspetta nell’armadio?” facendo riferimento alla storia dello scorso anno tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Francesca De André, come detto, ha avuto un confronto con Daniele Interrante. L’uomo ha messo in chiaro che la colpa della fine della loro relazione non è affatto tutta sua. Anche la gieffina ha le sue responsabilità: “Non credo che la colpa della fine sia solo mia, ma sentendoti parlare sembra che io sia Satana. Non penso di non aver gestito le cose, anche perché quando c’è stata la crisi con Guendalina la decisione l’ho presa. Poi sono successe delle cose. Non è che non volessi gestirle, ma dato che c’era una bambina di mezzo, cercavo la pace sempre. Io ne ho fatte tante di cose per te. Mi hai dato dell’ingrato, io lì impazzisco”.

I due poi sono stati raggiunti da Guendalina Canessa. Interrante ha rassicurato la Canessa sul fatto che la loro bambina stia bene, poi ha ricordato le accuse che entrambe hanno mosso: “Poi non ho capito, hanno detto che sono fidanzato con una ventenne ‘Che schifo, che schifo'”. Francesca De André allora ha commentato: “Sai qual è il mio pensiero sulla differenza d’età”. Interrante ha concluso: “Ma non si può fare sempre di tutta l’erba un fascio. Questo è un tuo problema. A parte che non è così, ma ogni situazione va vissuta. Non si può generalizzare”. (fonte GRANDE FRATELLO)