ROMA – Al Grande Fratello Francesca De André contro la coinquilina Mila Suarez. La new-entry infatti ha pesantemente criticato la concorrente, dandole del “Michael Jackson”. Nello specifico Francesca ha criticato la modella Mila, definendola “falsa e rifatta”.

La figlia di Cristiano De André sembrerebbe non aver mandato giù l’esternazione con la quale Mila Suarez aveva interagito per la prima volta con lei: “Lei è stupida, proprio stupida, anche come ha iniziato ad interagire con me. Quando mi è venuta a dire come mai ero stata a casa di Alex Belli (Ndr: l’ex-fidanzato di Mila). Ma ci rendiamo conto di questa tizia? Ma chi sei? Ma cosa vuoi?!”, così una furiosa Francesca De André.

Ma quali sono le motivazioni dell’attacco? Francesca De André non sopporta che la modella parli spesso e volentieri di lei, alle sue spalle. Così ha detto: “Non sopporto più di passare per casa e sentire la cantilena… lei pronuncia il mio nome continuamente… Ma posso passare il resto della giornata a sentire Michael Jackson? Se voglio sentirlo davvero metto il disco. Se ha da dire qualcosa, che me lo dica in faccia. Vieni, vieni! Ma lei vuole fare la kamikaze con me? Lei non esce dalla porta rossa, la mando con la fionda fuori da qua. Quando fai il mio nome vai lontana, che se ti sento mi girano i cogli*ni. Quando devi parlare di me, sparisci dalla casa, Michael Jackson. Se ti buco con lo spillo, prendi fuoco. Le oche giulive io non le sopporto, le false ancora meno. Sta ce**a. Più rifatta di Michael Jackson”. (Fonte Grande Fratello).