ROMA – Appena Taylor Mega è uscita dal Grande Fratello, Francesca De André ha colto la palla al balzo per dire ciò che pensa veramente della influencer. Una presenza nella casa, anche se solo per una settimana, che ha creato scompiglio. In un momento di confidenza con Martina Nasoni, la De André non ha esitato a criticare Taylor Mega. Accusata di gelosia nei confronti della rivale, che doveva mettere a dura prova la storia tra la figlia di Cristiano De André e Gennaro Lillo, Francesca ha ribattuto: “E’ venuta qui a mettere zizzania e poi, io, gelosa di che? Lei è venuta qui a tentare di farsi Gennaro e non ce la fatta! Poi, ci ha provato anche con Daniele e non ce l’ha fatta. Mi dispiace se ti rode il cu..! E poi sono io la gelosa?!”.

“Sei venuta qui che non sapevi nemmeno i nostri nomi perché non hai mai guardato una puntata del Grande Fratello – ha continuato Francesca – . Ma torna a casa! Tanto guadagni così tanto che vieni a stare qui gratis per una settimana?! Ma chi sei per venire a commentare i rapporti di due mesi tra persone che vivono nella Casa? Ma chi sei? Ma che ruolo hai? Ma non ti permettere di parlare di persone che non conosci! – ha proseguito la De André – La vedevo come una ragazza con un mascherone che usa per nascondere un universo che non vuole mostrare”. (fonte GRANDE FRATELLO)