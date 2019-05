ROMA – Al “Grande Fratello” Barbara d’Urso ha mostrato a Francesca De Andrè alcune dichiarazioni molto dure della nonna, Dori Ghezzi, nei suoi confronti (“Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo”).

E Francesca De Andrè si è arrabbiata. E molto. “Barbara – ha detto Francesca De Andrè – onestamente io non voglio parlare di questa persona. Avrebbe potuto pagarmi un collegio privato e invece mi ha abbandonata anche lei”.

“Barbara – spiega – onestamente io non voglio parlare di questa persona. Avrebbe potuto pagarmi un colarbara onestamente io non voglio parlare di questa persona, questa persona mi ha accompagnata nella casa famiglia quando in realtà poteva prendere il mio affidamento. Avrebbe potuto pagarmi un collegio privato e invece mi ha abbandonata anche lei. Io queste cose non le dimentico, parlo anche a nome di mia sorella che più volte le ha chiesto di farla lavorare nella fondazione De Andrè, ma si è rifiutata. Loro fanno una vita agiata, noi no. Se ha veramente questa voglia di pace credo che invece di parlare dovrebbero fare qualcosa in privato e invece mi ha abbandonata anche lei”. Fonte: Grande Fratello.