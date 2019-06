Grande Fratello, Francesca De Andrè furiosa con Gennario Lillio

ROMA – Francesca De Andrè ha litigato con Gennaro Lillio e ha minacciato di lasciare la casa più spiata d’italia, la casa, ovviamente, del “Grande Fratello”. Ma cos’è successo? E’ successo che ieri sera, lunedì 3 giugno, la De Andrè, durante la diretta, ha litigato pesantemente col povero Gennaro.

“Io per due mesi ti ho portato in alto e ti ho tutelato – ha detto Gennaro – ma tu pensi solo a te stessa. Non voglio passare per scemo per colpa tua, siamo su due onde diverse”.

Gennaro, infatti, durante la diretta ha negato, evidentemente però solo per venirle incontro, le scenate di gelosia di Francesca De Andrè seguite all’ingresso dell’influencer Taylor Mega. “Mi hanno massacrato – ha detto furiosa la De Andrè – e tu hai fatto come tutti gli altri. Non te ne frega niente di me”. La De Andrè ha fatto riferimento al litigio con Cristiano Malgioglio.

Il litigio è stato veramente duro tanto che la De Andrè ha anche minacciato di andarsene. Ma ora… Ma ora cosa succederà? Tra i due, tra Gennaro e Francesca, almeno per ora regna il silenzio. Ma per sapere come finirà non resta che aspettare… i prossimi giorni.

Fonte: Grande Fratello.