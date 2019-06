ROMA – Dopo le liti furibonde è scoppiata la pace nella casa del Grande Fratello, suggellata da un appassionato bacio tra Francesca De André e Gennaro Lillio. I due, divisi da incomprensioni e gelosie a causa della permanenza in casa di Taylor Mega, hanno finalmente ceduto all’attrazione reciproca, abbandonandosi in un tenero bacio mattutino, nascosti da un cuscino.

Ma cos’era successo? La baruffa è esplosa lunedì sera, durante la diretta, quando Francesca De André è sbottata contro il povero Gennaro perché accusata di gelosia nei confronti della rivale, Taylor Mega, ospite per una settimana nella casa più spiata d’Italia per mettere a dura prova la loro storia.

Sono volate parole grosse, al punto che Gennaro, esasperato le ha detto: “Io per due mesi ti ho portato in alto e ti ho tutelato ma tu pensi solo a te stessa. Non voglio passare per scemo per colpa tua, siamo su due onde diverse”.

Gennaro, infatti, durante la diretta ha negato, evidentemente però solo per venirle incontro, le scenate di gelosia di Francesca seguite all’ingresso della influencer. “Mi hanno massacrato – gli ha detto furiosa lei – e tu hai fatto come tutti gli altri. Non te ne frega niente di me”. Poi si erano allontanati fino ad ignorarsi, ma alla fine ha prevalso il sentimento. Appena svegli i due nascosti sotto un cuscino si sono scambiati il loro primo bacio. (Fonte: Grande Fratello)