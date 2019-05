ROMA – Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè, ha pubblicato un post su Instagram annunciando di voler chiudere la sua relazione con la concorrente del Grande Fratello. Tambellini, dopo essere stato paparazzato in compagnia di Rosi Zamboni, aveva deciso di entrare nella Casa per avere un confronto con Francesca. Qualche ora dopo il suo ingresso, il ragazzo è stato nuovamente beccato con un’altra donna. Così, poco fa, Giorgio ha deciso di lasciare Francesca e vedremo quale sarà la sua reazione durante la diretta di questa sera.

“Oggi ho deciso di chiarire la mia posizione viste le numerose pubblicazioni fatte in merito – ha scritto -, ma che non corrispondono a ciò che io sento e penso in questo momento. Quando lunedì scorso sono entrato nella Casa non sono riuscito a chiarire la mia situazione con Francesca, un po’ perché non essendo abituato alle telecamere ero molto emozionato, imbarazzato, nervoso, un po’ perchè non credo fosse la sede giusta per me per parlare di ciò che stava succedendo. Non faccio parte di questo mondo e non sono a mio agio sotto i riflettori, quindi non sono riuscito a trasferirle niente di quello che sentivo; da uomo chiaramente vedere la propria donna in certi atteggiamenti con un altro non mi ha fatto piacere, avrei voluto dirle tante cose ma nel momento in cui ci siamo scambiati lo sguardo non ho capito più niente. La mia intenzione è quella di prendere una pausa dalla nostra storia e lasciar vivere a Francesca la sua esperienza, libera da ogni peso o responsabilità, visto come le cose sono andate e visti gli sbagli che entrambi abbiamo commesso. Credo sia più utile per tutti e due parlarne quando il programma sarà finito, senza interventi esterni, pressioni o quant’altro”.