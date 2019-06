Grande Fratello, Francesca De Andrè e la lettera per Giorgio Tambellini

ROMA – Francesca De Andrè ha deciso di scrivere una lunga lettera all’ex fidanzato Giorgio Tambellini perché – ha spiegato – “è l’unica persona a cui mi viene da scrivere visto che con lui ho un conto in sospeso”. Della lunga lettera, però, a quanto pare se ne sa poco o niente. Si sa solo che la De Andrè è poi tornata a rivolgere le sue attenzioni al povero Gennaro Lillio.

“Quando vengo a Milano, a ‘Pomeriggio Cinque’, magari se sei libera ci andiamo a bere qualcosa – ha detto Gennaro alla De Andrè – Non appena risolvi le cose tue, i tuoi impegni di lavoro, magari sarai anche molto impegnata… Se avrai a disposizione anche solo un’ora, un’ora e mezza…Anche solo per un caffè, che a Milano non sapete fare, ma me lo prendo lo stesso insieme a te!”.

“Ne potrei approfittare anche per vedere come guidi – ha poi scherzato Gennaro – per fare un giretto in macchina con te”. Fonte: Grande Fratello.