Grande Fratello, Francesca De Andrè: “Gennaro Lillio? Il mio cuore…”

ROMA – Al “Grande Fratello” scoppia la passione tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Il problema è che Francesca De Andrè… è fidanzata.

“Il mio cuore – spiega la De Andrè a Valentina Vignali – è come una stanza e adesso è occupata, se non lo fosse stata l’avrei aperta per qualcuno… Mi sono sentita aggredita, noi abbiamo chiarito subito il nostro rapporto”.

“Ti capisco – le risponde la Vignali – è lo stesso per me con Daniele (Daniele Dal Moro, ndr), io non cambio atteggiamento con lui perché non facciamo nulla di male. È nella natura umana provare attrazione fisica e caratteriale per una persona ma si può fare un passo indietro quando c’è una relazione di mezzo”.

“Io sono attratto da lei – ammette Gennaro a Erica – questo lo ho sempre ammesso, ma l’amicizia c’è davvero perché non abbiamo fatto niente”.

“Io prenderei le distanze vista la situazione… – dice Erica – Giorgio è stato un gran signore, ma non credo che abbia realmente avuto questa indifferenza e penso vorrà affrontare il tutto fuori da qui”. Fonte: Grande Fratello.