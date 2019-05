Grande Fratello, Francesca De Andrè a Martina Nasoni: “Bevi sempre e…”

ROMA – Nella casa del “Grande Fratello” Francesca De Andrè continua a restare al centro delle polemiche e delle liti. Questa volta la De Andrè ha litigato con Martina Nasoni.

Cos’è successo? Tutto è nato ieri sera dopo un litigio tra Martina con Daniele Dal Moro.

“Sei sempre con il bicchiere in mano – ha detto la De Andrè a Martina – e sei incazzata col mondo, ogni giorno ne hai una contro Daniele!”.

“Martina – ha continuato – non è questo il modo di affrontare i problemi con Daniele. Ogni volta che arriva una bottiglia di vino non puoi alcolizzarti perché sei nervosa con lui, non è la soluzione, è un mese e mezzo che fai queste cose”.

A questo punto Martina, scossa, si è rifugiata nella “stanza dei cuscini”.

“Beviti una vasca di vino – le ha detto ancora la De Andrè – e vediamo se capisci di più!”. Ora non resta che aspettare le prossime ore per capire come andrà avanti la lite. Fonte: Grande Fratello.