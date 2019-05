ROMA – Nella puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 13 maggio, Francesca De Andrè fa pace con il suo fidanzato Giorgio Tambellini. La figlia di Cristiano e nipote del grande cantautore genovese rischia però una squalifica per aver insultato Mila Suarez. La questione è stata affrontata anche durante Domenica Live da un’amica della Suarez.

Ecco cosa ha detto Francesca De Andrè alla concorrente marocchina: “A me fa senso. Oh, io Erika l’ho limonata, quella piuttosto di toccarla mi taglio le vene. Lei sa di narghilè”.

E ancora:

“Brutta cretina che ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno. Ma vaffan***o scema. Povera cretina. A me non mi buttano via gli uomini, non mi buttano via, mi cercano. Ti rode il cul*. Rosica! Vai a fare un po’ di esercizi che c’hai la cellulite. Vai scema, che non hai solo i buchi nel cervello, ma anche nel c***. A scimmia! Vaffan*** hai rotto il c***. Sei una pazza di m***, mi hai rotto i cog***. Io non sono come te che vai a leccare il c*** della gente. Ma non ti c*** nessuno, non ti sopporta nessuno. Puoi anche restare al GF, ma dentro nessuno ti sopporta con quei denti finti che hai”.

