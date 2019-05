ROMA – Volano parole grosse tra Mila Suarez e Francesca De André, protagoniste di una accesa lite nella casa del Grande Fratello 16. Al punto che anche i telespettatori sono insorti chiedendo l’immediata squalifica della De André per aver pronunciato un insulto razzista.

La dinamica del litigio non è chiara perché la regia è arrivata in camera da letto, dove le due se le urlavano di santa ragione e quando ormai avevano già iniziato a discutere. A fare indignare il pubblico è stato l’uso della parola “scimmia” urlata più volte dalla De André all’indirizzo della ex di Alex Belli. Appellativo ritenuto a dir poco denigratorio considerando le origini marocchine di Mila.

Tanto che anche la compagna di avventura Valentina Vignali è scattata per mettere a freno la De André: “Basta Francesca, basta, basta! Passi dalla parte del torto!”. In seguito la cestista ha commentato la furibonda lite con Martina Nasoni, chiedendole di tenere sotto controllo Francesca De André. “Fermatela, sta dicendo cose gravi che la fanno passare dalla parte del torto. Ha detto ‘ti dò uno schiaffo che ti faccio saltare la faccia’, ‘cretina la dai la prima notte agli uomini’. Ragazzi Fra non è lucida, ha avuto una settimana pesante con il fatto del tradimento. Io stasera sono nel B&B, Martina tienila calma e fermala. Ha una rabbia che non è normale, davvero statele dietro”. (Fonte: Grande Fratello)