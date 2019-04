ROMA – Francesca De Andrè è tornata a parlare del padre Cristiano De André all’interno della casa del Grande Fratello: “E’ tutto rifatto”. La 29enne, reduce da una sbronza, stava chiacchierando con Valentina Vignali su quanto accaduto nella notte. Dopo una frecciatina a Mila e alla lite con Gennaro, la De André si è lasciata sfuggire un apprezzamento sul padre Cristiano: “Perse la testa per l’ex moglie di un amico. Poi mio padre da giovane era bellissimo, è cambiato molto, ma non era come l’hai visto. Si è rifatto. Se ti faccio vedere delle foto da giovane non ci credi, è super rifatto, delle robe assurde”. La regia ha subito staccato l’immagine perché Cristiano De André ha diffidato la figlia e la produzione del Grande Fratello dal parlare di vicende che lo riguardano.

La De Andrè è stata protagonista anche di un bacio in bocca con Erica Piamonte, che ha colto di sorpresa gli spettatori del Grande Fratello. A dare l’occasione alle due concorrenti del reality è stato il giorno obbligo o verità, a cui stavano partecipando assieme agli altri coinquilini. A dirigere il gioco era Valentina Vignali che quando è stato il turno di Erica le ha chiesto cosa scegliesse. Lei ha risposto obbligo e così è arrivata la richiesta di baciare alla francese Francesca De Andrè. Le due erano già sedute vicine e, con un po’ di imbarazzo, si sono quindi lasciate andare al bacio che è stato ovviamente immortalato dalle telecamere ed è anche stato pubblicato sulla pagina Instagram del reality di Canale 5. (fonte MEDIASET PLAY)