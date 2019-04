Grande Fratello, Francesca De Andrè: “Se mio nonno fosse vivo…”

ROMA – Nella casa del “Grande Fratello” Francesca De Andrè parla del nonno Fabrizio: “Nonostante siano passate diverse generazioni, mio nonno viene ancora ascoltato e capito. Un genio! Ci sono messaggi che possono durare in eterno. Sono dei messaggi universali”.

Francesca De Andrè è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del “Grande Fratello”. A tenere banco, oltre al suo rapporto burrascoso col padre Cristiano, anche i suoi baci, passionali, con Erica.

“Mi rispecchio molto – dice ancora la figlia di Cristiano De Andrè – nel suo modo di pensare, di vivere e di immedesimarsi nelle cose. Non so cosa pagherei pur di parlare dieci minuti con lui. Se ora ci fosse lui, riuscirebbe a mettere tutto a posto”.

Le frecciatine al padre.

Nella notte poi la De Andrè, parlando con Valentina Vignali, si lascia sfuggire alcune frecciatine contro il padre: “Perse la testa per l’ex moglie di un amico. Poi mio padre da giovane era bellissimo, è cambiato molto, ma non era come l’hai visto. Si è rifatto. Se ti faccio vedere delle foto da giovane non ci credi, è super rifatto, delle robe assurde”. Fonte: Grande Fratello.