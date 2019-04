ROMA – Al “Grande Fratello” si parla di Francesca De Andrè e del rapporto con suo padre.

“Dobbiamo parlare di una cosa molto importante – le dice Barbara d’Urso aprendo il programma- Parliamo della diffida di tuo padre. Tu non dovevi parlare del tuo rapporto burrascoso con tuo padre, Cristiano De Andrè però… è accaduto qualcosa”.

E la d’Urso manda un filmato in cui si vede Francesca De Andrè non prendere bene questa diffida: “Non esiste – dice agli altri concorrenti – Mi dà fastidio che non posso raccontare la mia verità. Come è possibile raccontarsi senza raccontarsi”.

“Franci – continua la d’Urso – Sei stata molto rispettosa di quello che ti ha chiesto tuo padre però… però in questi giorni tuo padre ha parlato e ha detto una cosa molto particolare…”. E la d’Urso mostra alla De Andrè le dichiarazioni del padre (“Da padre soffro a vedere le mie figlie abbandonarsi a questo vuoto…”).

“Che schifo – dice la De Andrè – Se c’è una persona che diffama è lui. A lui piacerebbe passare per una vittima. Lui è tutto tranne che è una vittima. Basta cercare il suo nome su ‘Google’ per vedere quanto fa schifo. Ha picchiato donne. Non è lucido. Ha fatto incidenti”.

“Lui dice un sacco di menzogne – continua Francesca De Andrè – A me qua sembra che la vittima la abbia sempre fatta lui. Che queste pagliacciate finiscano”.

Fonte: Grande Fratello.