ROMA – Francesca De André torna a parlare nuovamente del suo ex fidanzato Giorgio Tambellini e lo fa in una chiacchierata con Vladimir Luxuria nella casa del Grande Fratello. La ex politica le dice: “Le falene sono attratte dalle luci dei riflettori ma a volte si vanno a bruciare”. Francesca risponde: “Ci sono delle persone a cui bastano due luci di riflettore per andare fuori di testa. Pensavo di aver trovato una persona perché era fuori da questo mondo. Lui non ha mai fatto niente, di niente, di niente, il nulla, capito? Che cosa gli devo dire? Lui deve parlarmi. Che devo fare? Se lui entra, già il fatto che lui entri a me dà una risposta che sono ca…te… Che entra a fare?”.

Inoltre Francesca, nelle ultime ore è tornata a far discutere per alcuni suoi atteggiamenti, spesso ritenuti troppo duri ed aggressivi, nei confronti di alcuni suoi coinquilini. Michael Terlizzi che ieri è stato accusato dalla De André di avere un attaccamento morboso al cibo, deluso dai modi e polemici di Francesca, si è sfogato: “Stavo preparando dei pezzi di pizza per portarli a voi come faccio sempre e lei mi fa: “E’ una scusa e poi te li mangi tu, ti ho visto altre volte!” […] Devo anche starmi zitto… Porca miseria, basta però! Non ne posso più dopo un po’, capisci? Mi innervosisco sul serio… Cosa gli ho risposto? Le ho detto che non è a posto… Non ci posso neanche andare a discutere perché poi comincia a fare il maracanà e non si capisce più niente, comincia ad insultarti e a dirti porcherie che la metà basta e un quarto è sufficiente. Va bene tutto ma basta adesso eh, vita cattiva, vita così, vita cosà e ‘mo ha rotto il caz*o però, perché non è solo lei. Hai i problemi fuori? Vai e affrontali fuori e non rompere il caz*o a me!”. (fonte GRANDE FRATELLO)