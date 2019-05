ROMA – Infortunio ad un piede per Francesca Andrè nella casa del Grande Fratello. La dinamica dell’incidente non è chiara ma la ragazza, figlia del noto Cristiano De Andrè, ha fatto preoccupare tutti ma per fortuna non si è fatta nulla di grave, motivo per cui in tanti sui social hanno insinuato che si sia trattato di una mossa studiata a tavolino dopo che negli ultimi giorni era finita al centro dell’attenzione per la lite con Mila Suarez.

La De André è infatti tra i concorrenti più “odiati” dal pubblico di questa edizione del reality che la considerano una ragazza prepotente, razzista e bulla. Infatti, sui vari social network, gli utenti chiedono a gran voce di squalificarla dal gioco per il suo atteggiamento.

Oggi invece, dopo l’incidente, sui social si sono scatenati i commenti: “Fa finta di essersi rotta il piede“, scrive qualcuno. “La De André si ritirerà per problemi di salute. Così la produzione salva la faccia e sono tutti contenti” replicano altri. “Già non si lava mai la De André, con sta scusa si rifarà la doccia fra una settimana” ironizza un altro. (fonte GRANDE FRATELLO)